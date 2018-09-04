Озвучена неожиданная версия убийства полицейского в метро Москвы

Судебные медэксперты пришли к выводу, что полицейский Андрей Райский, убитый на станции метро «Курская», погиб в результате удара тупым предметом по голове, сообщают СМИ.

Согласно предварительным выводам судебных медиков, причиной смерти стали не выстрелы из пистолета, а кастет, который был с собой у Нурлана Мурадова, подозреваемого в убийстве, сообщает РЕН-ТВ.

Предполагается, что после того, как сержант остановил Мурадова, они прошли в служебный туалет, где началась драка. Мурадов несколько раз ударил сержанта тупым предметом, полицейский успел выстрелить из служебного пистолета, однако пуля дважды отрикошетила и попала Райскому в глаз.

Тем не менее, смерть наступила именно от удара по голове, считают эксперты.

Кроме того, на служебном пистолете Макарова не нашли отпечатков пальцев Мурадова.

Следователи пока не подтверждают эту версию.

Мурадов ранее заявил, что не стрелял в полицейского и не видел, что происходило в туалете, но слышал выстрелы. Однако камера видеонаблюдения указывает на то, что он заходил с Райским в уборную, а затем вышел из него один.

Первоначально сообщалось, что Мурадов, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову.

Во вторник Мурадову предъявили обвинение.