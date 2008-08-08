После слов Макрона о стратегическом партнерстве с Россией послы ЕС «навострили уши»

Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль рассказала, что после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании послов ЕС в Париже заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией, «уши навострили не только присутствовавшие дипломаты».

Кнайсль рассказала немецкому изданию Die Welt, что после слов Макрона о стратегическом партнерстве с Россией «сама поинтересовалась у своих коллег в Вене и Париже, как могла бы выглядеть подобная концепция», передает ТАСС.

По ее словам, при всех внутренних разногласиях в Евросоюзе, никто в ЕС не сомневается в необходимости вывода отношений с Россией на новый уровень, хотя пока преобладают мнения, что «мы еще далеки от конкретных переговоров для столь нужного перезапуска».

Напомним, о необходимости наладить стратегическое партнерство ЕС с Россией и Турцией Макрон заявил 27 августа, на встрече послов стран Евросоюза.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии. По словам российского лидера, поездка носила исключительно частный характер.