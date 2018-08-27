Макрон высказался за партнерство с Россией и Турцией

Парижу необходимо строить стратегическое партнерство с Россией и Турцией, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Его слова передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Макрон также заявил, что механизм координации между Францией и Россией, созданный для урегулирования ситуации в Сирии, дал первые результаты.