Украина обвинила Россию в шантаже Совета Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию, отказавшуюся платить часть взноса в ПАСЕ за 2018 год, в «финансовом шантаже» Совета Европы.

«Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тыс. долларов. Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В эти сложные времена организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы», – написал Климкин в своем Twitter.

В июле в МИД оценили возможность возобновления Россией выплат в Совет Европы.

В марте ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил наказать Россию за невыплату взносов.