Совет Европы угрожает наказать Россию из-за невыплат взносов

Комитет министров иностранных дел Совета Европы к концу 2019 года может принять меры в отношении России в связи с приостановкой выплат в бюджет.

«Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении России», – сказал генсек СЕ Турбьерн Ягланд, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы». После этого ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год.