ДНР заявила о создании ВСУ наступательной ударной группировки

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ создали наступательную группировку для масштабной атаки на республику.

«На Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника в составе 36-й бригады морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады, 128-й горно-штурмовой бригады и части подразделений 56-й мотопехотной бригады, полка «Азов», – рассказал Басурин, передает «Интерфакс».

По его словам, украинские силовики собираются провести атаку на силы ДНР на южном направлении. «Замысел ВСУ следующий: в день «Д», после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии, 36-я бригада с рубежа Коминтерново – Широкино в направлении Новоазовска, 79-я бригада с рубежа Набережное – Заиченко в направлении Розы Люксембург начинают наступление», – отметил представитель ДНР.

Басурин подчеркнул, что вместе с этими атаками 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ создаст отвлекающий маневр наступления в направлении Тельманово и обеспечит прикрытие левого фланга наступающей группировки.

Он добавил, что наступательную операцию планируется осуществить за пять суток. ВСУ собираются выйти к границе с Россией и зачистить поселения «от нежелательных, по их мнению, «элементов» и противников украинской оккупации», отметил Басурин. Группировка украинских войск насчитывает около 12 тыс. человек.

По его словам, операция ВСУ приведет к огромным жертвам. «В угоду своим амбициям и пиару перед выборами 2019 года украинское военно-политическое руководство готово идти на любые авантюры, несмотря на прогнозируемое огромное количество потерь как среди своих, так и среди мирного населения», – заметил представитель ДНР.

Вместе с тем он пообещал, что попытки прорыва ВСУ в ДНР «окончатся на стадии подхода к передним рубежам наших подразделений». Басурин подчеркнул, что ополчение отобьет атаки даже в случае заброски десанта воздушным и морским способом, который рассматривается в ВСУ как резервный.

Также Басурин сообщил, что ВСУ откомандировали в состав 66-го военного мобильного госпиталя четыре мобильных морга на базе грузовых рефрижераторов. «Мы не исключаем, что на мариупольское направление будут доставлены мобильные крематории, использовавшиеся Украиной для сокрытия своих потерь в 2014 году», – сказал он, передает ДАН.

Накануне Басурин заявил о планах Украины захватить юг самопровозглашенной республики.