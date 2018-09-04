В Киеве признали разногласия с Берлином по «Северному потоку – 2»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что между Киевом и Берлином существуют разногласия в вопросе строительство российско-германского газопровода «Северный поток – 2».

«Признаюсь, что Nord Stream – это одно из величайших испытаний для стратегического партнерства Украины и Германии. Здесь у нас с Германией есть разногласия. Это факт», – цитирует «Европейская правда» Мельника.

По его утверждению, во время последнего визита президента Петра Порошенко в Берлин украинская сторона добилась «определенных сдвигов».

«На той встрече «Северный поток» вообще не планировался к обсуждению. Но по факту ему было посвящено две трети времени. Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии о том, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину», – сказал посол.

Мельник считает, что остановить строительство «Северного потока – 2» можно двумя путями: «Первый – это принятие решения на уровне ЕС. Шансы на это невысоки, но они есть. Второй путь – это «булава» американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект», – заявил он.

Посол добавил, что введение санкций представляет для Украины «серьезные риски» и может вызвать «обратную реакцию в ЕС по санкционной политике и размытию инструмента санкций как такового».

Ранее Берлин раскритиковал США за позицию по «Северному потоку – 2». До этого стало известно, что США прорабатывают санкции против компаний – участниц проекта «Северный поток – 2».