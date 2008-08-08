Напарник Армстронга «дополнил» оскорбивший американцев фильм

Астронавт Базз Олдрин опубликовал фотографию установки американского флага на лунной поверхности на фоне критики фильма «Человек на Луне», в котором эта сцена отсутствует.

Олдрин разместил две фотографии в Twitter. На одной – два астронавта устанавливают флаг, на второй – астронавт просто смотрит на флаг.

Он сопроводил публикацию хэштегами «горжусь быть американцев», «свобода», «честь».

Ранее Washington Times назвала фильм об астронавте Ниле Армстронге «Человек на Луне» «пощечиной американскому обществу», так как там не показали «триумфальный момент» установки флага США.

Сыгравший главную роль в фильме актер Райан Гослинг вступился за фильм, отметив, что «это достижение вышло за пределы стран и границ». Это, по мнению автора статьи, объясняется тем, что он канадец.