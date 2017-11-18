Фильм о высадке на Луну оказался «пощечиной американскому обществу» и «подарком для России»

Фильм об астронавте Ниле Армстронге «Человек на Луне», главную роль в котором исполнил канадский актер Райан Гослинг, является «пощечиной американскому обществу», ведь в этой картине не покажут «триумфальный момент» с флагом США на лунной поверхности, пишет Washington Times.

Автор статьи Шерил Чамли подчеркивает, что поднятие флага было «не просто каноническим моментом в истории США». «Это был день, когда достижения американского величия оказались на всеобщем обозрении, чтобы весь мир мог их увидеть и признать», – передает «ИноТВ» содержание статьи издания. Чамли убеждена, что создатели нового фильма пытаются «вымарать эти патриотические времена».

Гослинг вступился за фильм. По его словам, «это достижение вышло за пределы стран и границ».

Автор статьи заявила в ответ, что реакция Гослинга обусловлена тем, что он канадец. Она считает, что актеру хотелось бы, чтобы «достижения Америки распространились чуть севернее».

«Но с исторической точки зрения убрать американский флаг из той самой сцены, которая вопиет об американской исключительности в годы гонки холодной войны со злыми Советами – значит не только оскорбить тех, кто связан с этим патриотическим моментом во времени, но и практически преподнести подарок сегодняшней России», – заявила Чамли.

По ее словам, таким образом создатели фильма шлют сигнал о том, что современная Америка готова «отказаться от глупой гордости за свой национальный флаг».

Автор статьи подчеркнула, что США являются «ярким идеалом того, чего можно добиться, если дать свободе главенствовать в обществе». «Именно такая Америка позволила нам отправить первого человека на Луну. Именно такую Америку гордо представляли Олдрин и Армстронг, когда они водружали флаг США. Фильм, который пренебрегает этой простой правдой, не достоин просмотра», – заключает Шерил Чамли.

Между тем в ноябре СМИ сообщили о новом «доказательстве» фальсификации высадки США на Луну.