Российские следователи осмотрели автомобиль убитых в ЦАР журналистов

Российские следователи, прибывшие в ЦАР, ознакомились с материалами дела об убийстве российских журналистов и осмотрели автомобиль, на котором ездили россияне, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Российские следователи направились в служебную командировку в Центральноафриканскую Республику, где приняли участие в следственных и процессуальных действиях, проводимых правоохранителями ЦАР, и ознакомились с материалами расследования убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

В частности, правоохранители осмотрели автомобиль, на котором передвигались россияне, повторно допросили водителя автомобиля и осмотрели вещественные доказательства, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Также была достигнута договоренность о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень.

Напомним, 30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Ходорковского «Центр управления расследованиями».