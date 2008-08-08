Минпромторг заявил о способности России создать вертолетоносцы

В России при необходимости могут построить вертолетоносцы, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он предложил «никого не ловить за язык». Министр отметил, что у военных и производителей «терминология многогранная», производителям приходится еще и приспосабливаться «к требованиям заказчика», передает РИА «Новости».

Мантуров заверил, что в России, если потребуется, смогут создать вертолетоносцы и «продать их заказчикам, в том числе иностранным».