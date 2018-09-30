Порошенко помечтал о покупке американских систем ПРО

Украинский президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Киев хотел бы приобрести у Вашингтона комплексы противовоздушной обороны.

Порошенко подчеркнул, что приобретение подобного вооружения сдержит якобы существующую «угрозу российской массированной атаки с применением авиации», передает РИА «Новости».

Украинский президент также выразил уверенность, покупка американских комплексов ПВО якобы поспособствует обеспечению глобальной безопасности.

Он отметил, что поставки украинской стороне американских противотанковых комплексов «Джавелин» (Javelin) являются символическим началом военного сотрудничества Киева и Вашингтона.

В 2017 году Белый дом разрешил поставки Киеву оружия – в частности, были поставлены переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В мае стало известно, что ВСУ не могут использовать «Джавелины» на линии соприкосновения в Донбассе, так как на это наложен запрет.

В начале сентября комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассказал о законопроекте, который позволит минобороны Украины напрямую закупать военную технику и вооружение из США. Принятие этого закона позволит Киеву распоряжаться оружием по своему усмотрению.