На Украине нашли способ использовать американское оружие без разрешения США

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны внесет законопроект, который позволит минобороны Украины напрямую закупать военную технику и вооружение из США, заявил секретарь комитета Иван Винник; это позволит Киеву распоряжаться оружием по своему усмотрению.

«Очень важным фактором сегодня является возможность сотрудничества министерства обороны напрямую с Пентагоном, с госдепартаментом США относительно поставок военной техники, вооружений и товаров двойного назначений. Именно в связи с этим… мы внесем законопроект, который позволит министерству обороны быть напрямую импортером техники и вооружений с США, минуя спецэкспортеров», – передает его слова РИА «Новости».

Перед этим посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сообщил о подаче Киевом запроса в Вашингтон на покупку систем ПВО стоимостью 750 млн долларов за единицу.

В 2017 году Белый дом разрешил поставки Киеву оружия – в частности, были поставлены переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако Киев не может использовать их по своему усмотрению, а самостоятельно распоряжаться сможет только в случае покупки. Так, в мае стало известно, что ВСУ не могут использовать «Джавелины» на линии соприкосновения в Донбассе, так как на это наложен запрет.

Чалый отмечал, что Украина могла бы не советоваться с США относительно применения «Джавелинов», если бы самостоятельно закупала противотанковые комплексы.

В августе начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские военные прошли обучение на ПТРК Javelin и готовы к их использованию.