CNN предупредил делегатов ООН о последствиях смеха над выступлением Трампа

Делегаты ООН могут поплатиться за смех над словами американского президента Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН; лидер США любит, когда его уважают, а «на любую атаку отвечает в 10 раз сильнее», говорится в статье на сайте телеканала CNN.

«Во время выступления на заседании Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп стремился осветить достижения своей администрации, и, неожиданно для самого себя, вызвал смех присутствующих в зале и «всего мира», – пишет на сайте CNN корреспондент Ник Робертсон.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, зал встретил смехом слова Трампа о том, что «меньше чем за два года» он достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время.

Робертсон указывает, что эта «короткая пауза наделала много шума в социальных сетях и на телевидении и может аукнуться делегатам ООН». По его мнению, СМИ задели самолюбие президента США, когда подхватили цитату, использованную самим Трампом в адрес администрации Обамы: «Они смеются над нами».

Автор статьи напомнил слова первой леди США Меланьи Трамп: «Как вы уже знаете, если вы атакуете его, он ответит в 10 раз сильнее».

По мнению корреспондента CNN, уважение стало центром мировоззрения Трампа, а тех, кто проявил в его адрес непочтительность, может ждать расплата.

О том, что однажды попав в немилость к Трампу, сложно оказаться у него на хорошем счету, не понаслышке знают премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель, указывает Робертсон.

Делегатам ООН следует усвоить важный урок, предостерегает журналист CNN: Трамп любит, когда его уважают, и именно он может посмеяться последним.

Добавим, что Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что в ООН смеялись не над ним, а вместе с ним.