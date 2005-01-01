Почему Трампу никогда не простят отказа от глобализма

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:06  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...

Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Места тут заколдованные

Елена Кондратьева, журналист
Новоизбранный губернатор рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога, чтобы честный русский коммунист победил в Курске евреев. Ну и дальше по кочкам: «освобождение России», Березовский, «я русский человек»… Подробности...
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        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Почему Трампу никогда не простят отказа от глобализма

          Дональда Трампа удивила реакция зала на его речь   25 сентября 2018, 22:20
          Фото: Carlos Barria/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Выступление Дональда Трампа в ООН отражает всю двойственность как его личного положения, так и сегодняшней роли США в мире. Несомненные экономические успехи Трампа нивелируются мощнейшей агитацией против него в Штатах и на Западе в целом. Между тем причина атаки на Трампа лежит на поверхности – она в его взглядах на глобализацию, верность которым он подтвердил и в своей речи на Генассамблее ООН.

          После того, как Трамп начал свою речь с рассказа о небывалых успехах и прогрессе, которых добилась его администрация, в зале раздался смех. Странная реакция на слова о том, что Трамп добился большего, чем его предшественники за такой же срок – и связана она не с тем, что неуместно хвастать перед международным сообществом высокими результатами своей работы.

          Нет, дело в другом – в контрасте между реальностью и тем, как воспринимают Трампа потребители международных, то есть в основном англосаксонских, медиа. Американские и европейские СМИ изображают Трампа как некомпетентного чудака, ведущего себя в мире как слон в посудной лавке, ненавидимого большинством собственного народа и вообще случайно попавшего в президентское кресло, которого к тому же он в любую минуту может лишиться из-за импичмента. Это – та виртуальная реальность, в которую верят многие, в том числе и зале заседаний Генассамблеи ООН. Поэтому и смеются над трамповским хвастовством. Хотя на самом деле Трамп сказал абсолютную правду:

          «Фондовый рынок на подъеме, безработица падает. Мы повысили безопасность на наших границах, начали строить стену на границе. Скоро наша военная промышленность станет мощнее, чем когда-либо прежде».

          В США действительно наблюдается впечатляющий экономический рост. И это несомненная заслуга курса Трампа. Какого курса? А вот того самого якобы «авантюрного» и «сумасшедшего», который так опасен и всем вреден. Трамп сочетает жесткий протекционизм и агрессивное давление на внешний мир с целью улучшить торговый баланс США и вернуть деньги и производство в Америку. И он успешен, что отражают сухие цифры.

          Но ведь во внешней-то политике Трамп абсолютно бездарен? Всех напугал, со всеми поссорился, ничего не добился? Ровно наоборот. Просто надо понимать, с чего Трамп стартовал и чего он хочет.

          К моменту его избрания позиции США как мирового гегемона были безвозвратно утрачены, и отношение к ним в мире продолжало ухудшаться. Позиции на Большом Ближнем Востоке были серьезнейшим образом подорваны как вследствие безумной собственной политики Вашингтона, так и из-за роста влияния России, умело воспользовавшейся ситуацией.

          Отношения с Европой были напряженными, переговоры о Трансатлантическом партнерстве, на которое делал ставку Обама, провалились, а принуждение ЕС к давлению на Россию вызывало в Старом Свете серьезное недовольство. Отношения с Россией были полностью испорчены после неудавшейся попытки изоляции нашей страны. Сближение Москвы и Пекина набирало обороты. То есть все было проиграно еще до Трампа.

          Причем проиграно на пути борьбы за сохранение США в качестве мирового гегемона. Да, не столь явного, как в 90-е, но все равно. Трамп пришел к власти под лозунгом отказа от глобализма, то есть от претензий на мировое господство, прикрываемых словами о «маяке свободы и демократии» для всех без исключения стран и народов. Трампу важны только США. Как потому, что он понимает утопичность планов глобализации по-американски и тот вред, который они наносят самим США, так и потому, что он действительно является американским патриотом.

          Для которого на первом месте стоят интересы США как государства – а не планы обеспечения при опоре на Америку победной поступи процесса глобализации под руководящей и направляющей ролью наднациональной мировой финансовой элиты.

          Ради достижения своей цели «сделать Америку снова великой» Трамп и устроил встряску и так ухудшавшейся для США международной ситуации. Ставя под сомнение необходимость НАТО, ведя подрывную работу против ЕС, угрожая тарифной войной Китаю, нагнетая кризис сначала вокруг Северной Кореи, а потом и Ирана. Трампу нужно было добиться уступок как от партнеров, так и от противников. Уступок торговых и тарифных, чтобы изменить плохой американский торговый баланс, уступок финансовых, чтобы выбить, например, из ЕС больше денег на НАТО, перераспределив собственно американские расходы на производство вооружений.

          Давление на КНДР нужно было Трампу для выбивания уступок в геополитической и торгово-экономической войне с Китаем. И ради этого он даже посылал к берегам Кореи авианосцы и намекал на возможность военного решения «ядерной проблемы». Добился ли Трамп уступок от Китая? Временных – да, но торговая война между Вашингтоном и Пекином все равно началась.

          Попутно, нагнетая корейскую тему, Трамп зарабатывал себе репутацию «крутого парня» как среди американских избирателей, так и среди мировых лидеров. Судя по тому, что и те и другие поверили в способность Трампа идти до конца в «решении проблемы», его план удался.

          А что же с реальной ситуацией на Корейском полуострове? Год назад на Генассамблее ООН Трамп метал громы и молнии в адрес Кима – но потом они встретились, а на днях две Кореи заключили беспрецедентные соглашения о сближении и демилитаризации границы. Что вовсе не огорчило Трампа – который отыграл корейскую тему, получив от нее то, что было возможно.

          Сейчас Трамп грозит Ирану, совершенно безосновательно называя его спонсором «мирового терроризма». Иран является для него целью не потому, что он хочет устроить новую войну на Ближнем Востоке, а потому что через нагнетание «иранской темы» он рассчитывает вернуть США роль главного модератора на Ближнем Востоке, восстановить потерянное у саудитов, главных противников Ирана, доверие к США, давить на Европу, рассчитывающую на выгодные иранские контракты.

          Отсюда, кстати, и объявленная во вторник Трампом идея создания из стран Персидского залива, Иордании и Египта «регионального стратегического альянса, с помощью которого ближневосточные государства смогли бы способствовать процветанию, стабильности и безопасности у себя в регионе».

          То есть Трамп пытается укрепить позиции США. Но уже не в качестве мирового жандарма и диктатора, а в качестве самой сильной и влиятельной мировой державы, не тратящей триллионы на внешнюю экспансию, а умело играющей на существующем в разных регионах мира балансе сил и интересов. Причем независимо от того, получится ли это у Трампа, совершенно понятно, что в результате мы увидим другие США. Ведь возврат к старой модели «мирового диктатора» невозможен уже просто в силу изменившегося расклада сил в мире.

          И этот расклад Трамп хочет обратить к выгоде Америки. В Нью-Йорке он говорил о многообразии стран, народов и культур, о том, что суверенные независимые нации – это единственная среда, в которой процветает демократия. «Поэтому мы должны прежде всего отстаивать независимость государств», – подчеркнул Трамп. И понятно, что в первую очередь он говорил тут о самих США.

          «США не будут говорить, как вам надо работать, жить и кому поклоняться... Патриотизм, процветание и гордость должны процветать в мире. Мир и свободу мы предпочитаем доминированию и поражению» – так закончил свою речь Трамп. А вот и ключевые слова из всего его выступления – «Мы отвергаем идеологию глобализма и принимаем идеологию патриотизма».

          Собственно говоря, именно за отказ от идеологии глобализма Трампа так и ненавидят глобалистские элиты. Именно поэтому они пытаются подорвать его власть в США и выставить его посмешищем на мировой арене – и в этой войне не может быть перемирия.


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