Трамп нарушил многолетнюю традицию Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп нарушил традицию очередности выступлений на дебатах недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Регламент мероприятия предполагал, что Трамп начнет выступление вторым из глав государств в качестве лидера принимающей страны, передает ТАСС. Американский лидер должен был выступать сразу после президента Бразилии Мишела Темера, который выступает первым в напоминание о том, что посол Бразилии взял на себя ответственность открыть сессию Генассамблеи 1946 года.

Во время, отведенное для его выступления, Трамп только появился на входе в здание штаб-квартиры ООН в сопровождении своей супруги Меланьи и дочери Иванки. Некоторое время после этого он общался с журналистами.

В итоге президент США опоздал на свое выступление. После паузы, связанной с ожиданием, глав Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес пригласила к микрофону президента Эквадора Ленина Морено.