Трамп нарушил многолетнюю традицию Генассамблеи ООН

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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Места тут заколдованные

Елена Кондратьева, журналист
Новоизбранный губернатор рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога, чтобы честный русский коммунист победил в Курске евреев. Ну и дальше по кочкам: «освобождение России», Березовский, «я русский человек»… Подробности...
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Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Трамп нарушил многолетнюю традицию Генассамблеи ООН

          25 сентября 2018, 18:37

          Текст: Алексей Ласнов

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          Президент США Дональд Трамп нарушил традицию очередности выступлений на дебатах недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

          Регламент мероприятия предполагал, что Трамп начнет выступление вторым из глав государств в качестве лидера принимающей страны, передает ТАСС. Американский лидер должен был выступать сразу после президента Бразилии Мишела Темера, который выступает первым в напоминание о том, что посол Бразилии взял на себя ответственность открыть сессию Генассамблеи 1946 года.

          Во время, отведенное для его выступления, Трамп только появился на входе в здание штаб-квартиры ООН в сопровождении своей супруги Меланьи и дочери Иванки. Некоторое время после этого он общался с журналистами.

          В итоге президент США опоздал на свое выступление. После паузы, связанной с ожиданием, глав Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес пригласила к микрофону президента Эквадора Ленина Морено.


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