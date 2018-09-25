Трамп объявил, кому будут помогать США

Вашингтон собирается оказывать помощь только странам, являющимся друзьями США, заявил американский президент Дональд Трамп на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он заявил, что когда речь идет об иностранной помощи, именно США предоставляют ее в наибольшем объеме, однако очень мало стран дают что-то Соединенным Штатам, передает ТАСС.

Трамп заявил, что теперь Вашингтон намерен выяснить, совпадают ли интересы тех стран, которым помогают США, с американскими интересами.

«Отныне мы будем предоставлять иностранную помощь только тем, кто уважает нас и является нашим другом», – подчеркнул Трамп.

Он также выразил надежду на то, что другие государства будут делать справедливые взносы на оборонные нужды, а не перекладывать основную часть расходов на США. Он заявил, что Вашингтон теперь снизит до 25% свою долю в бюджете миротворческих операций ООН с 28,5%.

В июле глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что администрации Соединенных Штатов не следует забывать, кто их друзья.