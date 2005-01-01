Трамп: Зал ГА ООН смеялся не надо мной

Глава американского государства Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке объяснил, почему зал засмеялся во время его выступления на открытии 73-й сессии ГА ООН.

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной», – приводит его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что выступал «перед группой в высшей степени профессиональных людей», которые «не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам». Трамп рассказал, что «услышал небольшой шум», после чего заявил: «Наша страна сильнее, чем когда либо». Снова послышался шум, тогда Трамп сказал: «Это правда».

«И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так», – рассказал Трамп.

Напомним, зал встретил смехом слова Трампа о том, что «меньше чем за два года» он достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время.

На пресс-конференции Трамп также признался, что показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ одно из писем лидера КНДР Ким Чен Ына. Абэ назвал письмо «прорывным» и «историческим», а Трамп заявил, что письма – «прекрасное, прекрасное произведение искусства».

Кроме того, Трамп заявил, что отказался встречаться с премьером Канады Джастином Трюдо на полях Генассамблеи ООН, поскольку не готов идти на уступки в переговорах по торговле.

«Мы не ладим с их переговорщиками, они с нами нечестно обращаются», – добавил президент США.

Трамп прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах: «Что они (женщины, обвинившие Трампа) сделали? Они получили деньги за то, чтобы сказать обо мне плохие вещи. Была даже статья, опубликованная на первой полосе New York Times о четырех женщинах». Трамп заявил, что видел этих женщин только по телевизору, и «никогда даже не встречал» их, передает ТАСС.

«На следующий день они сказали, что Дональд Трамп хороший человек, а New York Times опубликовала ложную статью, а она даже позднее не сообщила, что материал был недостоверный», – заявил он.

Трамп вступил в перепалку с журналистом New York Times. Он назвал газету «погибающей», но разрешил журналистке, которая, как ему казалось, работает в New York Times, задать вопрос. Однако выяснилось, что журналистка работает в PBS. После беседы с ней Трамп все же обратился к журналисту, который действительно работает в NYT: «Я дам вам задать вопрос, чтобы почтить газету, которую когда-то любил». Тот ответил, что газета «вообще-то процветает на нашей «погибели».

«Скажите на это спасибо господину Трампу», – ответил Трамп.

«Пожалуй, воздержусь от этого», – заявил репортер.

Трамп раскритиковал СМИ, которые утверждают, что он редко дает пресс-конференции: «Да я их по пять раз на день даю. Люди кричат, как маньяки, с той стороны комнаты – значит, журналисты».

Стоит отметить, что Трамп опоздал на свое выступление на ГА ООН. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул зал Генассамблеи в момент, когда там выступал президент США.

На днях официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что во время выступления Трампа на дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН немецкая делегация засмеялась.