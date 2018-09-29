Набиуллину покатали на багги в Чечне

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в составе делегации Межбанковского валютного совета посетила Российский университет спецназа в чеченском Гудермесе, где ее покатали на багги.

Видео тренировок спецназа и поездки главы ЦБ на багги опубликовано на странице университета в Instagram.

В пресс-службе учебного заведения сообщили, что Набиуллина оценила учебный комплекс университета и работу инструкторов.

В прошлом году в Чечне представили новую модель трехместного багги для военных. Вездеход опробовал глава республики Рамзан Кадыров.