Франция столкнулась с большими проблемами из-за детей-мигрантов

Дети-мигранты пользуются во Франции особым статусом, выдворять их нельзя, они автоматически получают убежище, могут пригласить в страну родителей, а их содержание обходится в 800 млн евро в год, пишет Le Figaro.

Французский бюджет трещит по швам из-за сильного увеличения темпов миграции. Причем основная проблема в несовершеннолетних беженцах, которые приезжают в страну без сопровождения взрослых, передает текст статьи французского издания RT.

Этих детей бросают у европейских границ компании, которые занимаются незаконной перевозкой мигрантов. Гуманитарные организации передают их в руки чиновников, а тем приходится заботиться о приехавших, однако достаточных средств на исполнение этих обязанностей нет.

В 2010 году несовершеннолетних мигрантов во Франции было 4 тыс., в 2017 году – почти 15 тыс., в 2018 году число вырастет до 25 тыс. человек. Каждый обходится французскому бюджету в 40-50 тыс. евро в год. Выходит больше, чем 800 млн евро в год.

Для преступных группировок, которые перевозят людей, мигранты – это идеальные клиенты, которые не подчиняются стандартным правилам пребывания для иностранцев, их нельзя выдворить, им автоматически дают убежище. После прибытия во Францию они могут пригласить туда своих родителей. Да и детьми, пишет Figaro, назвать их сложно: им от 15 до 18 лет.

Для французских чиновников они – бездонная бочка, а для стран, из которых они бегут, их отъезд означает обнищание, делает вывод обозреватель Le Figaro.

Отметим, что в 2016 году Великобритания приняла решение пускать на свою территорию не всех детей-беженцев из расселенного ранее лагеря мигрантов во французском Кале, а ограничить их прием по возрасту.