В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
Россия выдала визу новому послу Франции
Российский МИД выдал визу новому послу Франции Николя де Ривьеру
Бывшему постоянному представителю Франции при ООН Николя де Ривьеру выдали визу для прибытия в Россию на должность нового посла, сообщил МИД РФ.
Решение об одобрении кандидатуры экс-постпреда Франции при ООН было принято после внимательного рассмотрения обращения Парижа. В МИД РФ сообщили, что о решении уведомили французскую сторону по дипломатическим каналам, передает РИА «Новости».
Николя де Ривьер завершил свои обязанности в Нью-Йорке и готовится к прибытию в Россию. С августа 2024 года французское дипломатическое представительство в Москве возглавляет временный поверенный в делах Франции Захари Гросс.
В одном из своих последних выступлений в феврале этого года на посту постпреда при ООН де Ривьер предложил отложить голосование по американскому проекту резолюции по Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее задавалась вопросом о целях визита нового посла после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России.