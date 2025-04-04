Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».