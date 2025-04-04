Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
Генсек НАТО: США работают над миром на Украине день и ночь
Генсек НАТО Рютте: США работают над миром на Украине день и ночь
Соединенные Штаты Америки работают круглосуточно для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Об этом он сообщил после заседания министров иностранных дел стран, входящих в альянс, передает РИА «Новости». «У нас пока нет мирного соглашения, нет даже прекращения огня, и американцы день и ночь работают, чтобы этого достичь», – отметил Рютте в своем выступлении.
Генсек также напомнил, что страны-участницы блока оказывают значительную военную помощь Украине. По его словам, только в первые три месяца 2025 года сумма помощи составила 20 млрд евро.
Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.