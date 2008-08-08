Президент ВТБ извинился за оскорбление экс-главы МИД Британии

Президент ВТБ, член попечительского совета МГИМО Андрей Костин извинился перед экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном за свои высказывания.

«Деятельность господина Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел пришлась на период значительного ухудшения и без того не простых российско-британских отношений. Эмоциональное высказывание господина Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами», – сообщает пресс-служба ВТБ, передает «Интерфакс».

В банке добавили, что дипломатические отношения России и Британии «не должны являться основанием для грубых публичных высказываний». Сообщается, что Костин приносит Джонсону «свои искренние извинения».

В понедельник Костин, выступая перед студентами МГИМО, назвал Джонсона «уродом».