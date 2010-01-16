Президент ВТБ оскорбительно высказался об экс-главе МИД Британии

Президент ВТБ, член попечительского совета МГИМО Андрей Костин, выступая перед студентами назвал «уродом» бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

«Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе. Джонсон и прочие», – сказал он перед тем, как дать характеристику главе МИД России Сергею Лаврову перед студентами. Его слова ненадолго прервали аплодисментами, следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Телестудии МГИМО (на записи - с 1.16.10).

«Черт с ним, на самом деле, англичане вообще-то хорошие, умные люди, я сам много там прожил», – добавил Костин, однако заметил, что иногда смотрит на них и не понимает, «что такое там происходит».

«А смотришь на нашего министра, душа радуется», – добавил глава ВТБ, после чего Лавров, улыбаясь, по-дружески толкнул Костина.

Джонсон до своей отставки запомнился рядом антироссийских высказываний.