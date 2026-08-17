Полиция Молдавии сообщила о падении неопознанного летательного аппарата

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в трех километрах от села Талмаза, передает РИА «Новости». Место происшествия было оперативно оцеплено, после чего профильные службы приступили к тушению пожара и выяснению всех обстоятельств случившегося.

«В полицию поступило сообщение о том, что за пределами населенного пункта Талмаза Штефан-Водского района произошел взрыв… Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате падения на землю летательного аппарата, который на данный момент не идентифицирован», – заявили в Генеральном инспекторате молдавской полиции.

По информации министерства обороны республики, системы контроля воздушного пространства зафиксировали проникновение неизвестного объекта, который направлялся от Кучурган к Тирасполю. В связи с этим власти закрыли воздушное пространство в центральном секторе на 15 минут. Объект пропал с радаров именно в районе села Талмаза. Местных жителей призвали не подходить к месту падения и не прикасаться к обломкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа молдавская полиция обнаружила обломки боевого беспилотника в районе Штефан-Водэ.

После этого инцидента МИД Молдавии отозвал своего посла из России для консультаций.

Месяцем ранее похожий неопознанный аппарат взорвался при падении в районе города Каушаны.