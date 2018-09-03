Предложение Тимошенко «взбесило» Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе Киева в ЕС и НАТО.

Порошенко заявил, что его «несколько бесит» слово меморандум.

«Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более относительно событий или ситуации, где речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направления развития», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

По его утверждению, сейчас более 70% украинцев поддерживают евроинтеграцию, более 50% – интеграцию в НАТО.

Порошенко отметил, что формат документа, в котором нет юридического обязательства, является «мягко говоря, неэффективным».

Тимошенко в понедельник призвала членов Верховной рады и кандидатов в президенты подписать меморандум, закрепляющий курс Украины на интеграцию с Европейским союзом и НАТО и характеризующий ситуацию в Донбассе как войну.

Лидер партии «Батькивщина» в конце августа заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.