Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Рогов назвал российский меморандум по Украине максимально щадящим
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов считает российский меморандум по Украине самым взвешенным и миролюбивым предложением по урегулированию конфликта.
По его словам, российский меморандум по урегулированию конфликта на Украине является максимально щадящим и взвешенным документом, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что в меморандуме выражено стремление России к достижению прочного мира и изложена четкая позиция российского государства.
«Это максимально щадящий для Украины меморандум, который говорит о желании России достичь прочного мира. В нем изложена четкая и взвешенная позиция российского государства, в отличие от хотелок со стороны действующего в Киеве режима, которые озвучивает Зеленский», – подчеркнул Рогов.
По его словам, российский меморандум не содержит скрытых условий и нацелен на долгосрочное установление гарантированного мира на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле пояснили, что публикация проекта меморандума по Украине призвана продемонстрировать открытость России к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает официального ответа Киева на представленный меморандум. Российская инициатива предполагает возможность сохранения независимости Украины при выполнении ряда условий.