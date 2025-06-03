Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.2 комментария
В Кремле объяснили публикацию проекта меморандума по Украине
Песков объяснил публикацию проекта меморандума после стамбульских переговоров
В Кремле разъяснили, что решение обнародовать проект меморандума по урегулированию ситуации на Украине было принято после консультаций в Стамбуле.
Решение опубликовать российский проект меморандума по урегулированию на Украине было принято уже после переговоров в Стамбуле, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что изначально документ передавался украинской стороне в полностью закрытом формате. По его словам, обсуждения велись без утечек, и только после публикации украинского ответа и первого обсуждения было принято решение сделать российский текст публичным.
Песков подчеркнул: «Состоялось обсуждение. Состоялась де-факто публикация украинского документа, который был нам передан, – он был опубликован еще до того, как сесть за стол переговоров. Позже по нему состоялось первое обсуждение – и было принято такое решение главой нашей переговорной группы. Но передавался он абсолютно в закрытом режиме, и до этого никаких утечек не было».
Кроме того, Песков заявил, что возможные компромиссы по отдельным пунктам меморандума не могут обсуждаться публично, поскольку это часть переговорного процесса.
Он отметил: «Это тема для переговорного процесса, который не может осуществляться публично».
Напомним, российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня и условиями для будущих выборов в стране.
Россия также предложила меморандум, который может привести к длительному перемирию и стабильному миру.
Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.