Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Помощник раскрыл содержание письма премьера Пакистана Путину
Премьер Пакистана Шариф попросил Путина о содействии в конфликте с Индией
Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой способствовать мирному урегулированию с Индией, заявил специальный помощник премьера исламской республики Сейд Тарик Фатеми.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликта с Индией, передает ТАСС. Об этом на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил специальный помощник премьера Сейд Тарик Фатеми.
По его словам, Пакистан отправил представителей в США, страны Европейского союза и Россию, чтобы обсудить возможные предложения по разрешению ситуации с Индией. Фатеми отметил, что любые предложения от третьих стран, ООН или государств с нейтральной позицией будут рассмотрены Пакистаном для поиска решения проблемы.
Помощник главы правительства Пакистана рассказал, что накануне состоялась его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в рамках которой он передал письмо и официальное обращение от Шарифа к Путину. Фатеми подчеркнул, что Пакистан призвал все страны использовать свое влияние для начала переговоров между Индией и Пакистаном с целью достижения мирного соглашения.
Ранее специальный помощник премьер-министра Пакистана передал послание для президента России Владимира Путина от премьера Шахбаза Шарифа через главу МИД России Сергея Лаврова.