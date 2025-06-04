Помощник раскрыл содержание письма премьера Пакистана Путину

Премьер Пакистана Шариф попросил Путина о содействии в конфликте с Индией

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в урегулировании конфликта с Индией, передает ТАСС. Об этом на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил специальный помощник премьера Сейд Тарик Фатеми.

По его словам, Пакистан отправил представителей в США, страны Европейского союза и Россию, чтобы обсудить возможные предложения по разрешению ситуации с Индией. Фатеми отметил, что любые предложения от третьих стран, ООН или государств с нейтральной позицией будут рассмотрены Пакистаном для поиска решения проблемы.

Помощник главы правительства Пакистана рассказал, что накануне состоялась его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в рамках которой он передал письмо и официальное обращение от Шарифа к Путину. Фатеми подчеркнул, что Пакистан призвал все страны использовать свое влияние для начала переговоров между Индией и Пакистаном с целью достижения мирного соглашения.

Ранее специальный помощник премьер-министра Пакистана передал послание для президента России Владимира Путина от премьера Шахбаза Шарифа через главу МИД России Сергея Лаврова.