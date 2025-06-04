WSJ сообщила о риске атак FPV-дронов по аэродромам США по подобию украинских

Tекст: Елизавета Шишкова

Соединенные Штаты не защищены от атак, подобных ударам FPV-дронов, совершенных киевским режимом по российским военным аэродромам, сообщает ТАСС, ссылаясь на статью The Wall Street Journal.

Авторы материала считают, что США требуется многоуровневая система противоракетной обороны, включающая существующие средства, такие как комплексы Patriot, и новые технологии, например, лазерные установки, применяемые Израилем.

Газета подчеркивает, что президент Дональд Трамп был признан за выдвижение ПРО в число национальных приоритетов. В статье цитируется мнение: «Планируемое президентом Трампом создание системы ПРО «Золотой купол» – это не пустая трата времени, как это изображают в прессе. США угрожает множество угроз помимо баллистических ракет: от БПЛА и разведывательных зондов и до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок».

Редакция WSJ отметила, что привычка американцев рассматривать войну как далекий от страны процесс не соответствует современным реалиям, и подчеркнула необходимость информировать население о таких уязвимостях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США заявила, что президент Дональд Трамп не получал информации от Киева о планах атак на аэродромы в России и выступает за прекращение конфликта на Украине.

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог отметил, что атаки украинских сил на российские аэродромы, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко увеличивают риски в конфликте.

Американское движение MAGA выразило тревогу из-за ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.