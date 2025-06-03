Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп не был заранее уведомлен Киевом о планах терактов на российских аэродромах, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула на брифинге: «Он не был [проинформирован]».

Ливитт также заявила, что, по мнению Белого дома, Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Она сказала: «Я бы предпочла, чтобы президент сам высказался на этот счет. Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди, а этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров».

Вопросы касались реакции американской администрации на сообщения о терактах киевского режима в отношении российских аэродромов. Ливитт подчеркнула приверженность Белого дома поиску дипломатического решения для прекращения вооруженного противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа), выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов. Минобороны указывало, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.