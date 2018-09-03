Шарий предложил Киеву оригинальный способ увековечить Маккейна

Медиаэксперт Анатолий Шарий предложил украинским властям оригинальный способ увековечить память американского сенатора Джона Маккейна, для его реализации не потребуется переименование улицы Киева.

«Можно для того, чтобы всем понравиться, переименовать Макеевку, добавив одну букву «к». И легче воспримется, и не улицу в Киеве переименовываешь в честь Маккейна, а целый город в Донбассе. Сильно. Мощно. Все оценят и «партнеры» скажут «мы вами гордимся». Погладят по загривку», – написал Шарий в Twitter.

Ранее в понедельник Порошенко попросил Верховную раду поддержать его обращение в Киевский горсовет о переименовании одной из улиц украинской столицы в честь Джона Маккейна. Порошенко хочет назвать в честь американского сенатора улицу Ивана Кудри – советского разведчика и Героя Советского Союза.