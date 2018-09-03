Порошенко захотел назвать улицу в Киеве в честь Маккейна

Украинский президент Петр Порошенко попросил Верховную раду поддержать его обращение в Киевский горсовет о переименовании одной из улиц украинской столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила представитель главы украинского государства в парламенте Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко хочет переименовать улицу Ивана Кудри в честь сенатора Маккейна, передает РИА «Новости».

Иван Данилович Кудря – советский разведчик, Герой Советского Союза. Родился 7 июля 1912 года в селе Сальково в Полтавской губернии (ныне – Бориспольский район Киевской области). Осенью 1934 года Ивана Даниловича призвали в ряды Красной армии в пограничную охрану НКВД. Проходил службу в пограничных войсках на западной границе. После учебы в училище НКВД направлен на службу во внешнюю разведку.

С началом Великой Отечественной войны организовывал и руководил разведывательно-диверсионными группами в Киеве, участвовал в боевых операциях семи диверсионных групп в оккупированном немцами Киеве, собирал разведданные о противнике и его агентуре. В результате предательства был схвачен гитлеровцами 5 июля 1942 года и казнен в ноябре того же года. Указом президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Добавим, что в Грузии обсуждается инициатива переименования улицы Лермонтова в Батуми в честь Маккейна.