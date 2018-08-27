Улицу Лермонтова в Батуми предложили переименовать в честь Маккейна

С инициативой переименования улицы Лермонтова в Батуми в честь скончавшегося американского сенатора Джона Маккейна выступил в городском собрании председатель фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Мирдат Камададзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Официально предлагаю назвать улицу Лермонтова в Батуми в честь Маккейна за заслуги сенатора перед Грузией», – сказал он.

Реакции батумского руководства на это пока нет.

В 2010 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили наградил Маккейна орденом «Национальный герой Грузии» за поддержку страны, в том числе активную – во время войны 08.08.08. В период событий в Южной Осетии Маккейн говорил в США: «Сегодня все мы – грузины».

Сам Саакашвили призвал наполовину приспустить флаг Грузии на президентском дворце в Тбилиси из-за кончины сенатора.

Руководители Грузии в воскресенье высказали глубокие соболезнование в связи с кончиной Джона Маккейна.