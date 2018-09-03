Пескова спросили о новом главе ДНР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, кого Москва видит главой самопровозглашенной Донецкой народной республики вместо убитого Александра Захарченко.

В ответ на вопрос, кого Россия видит вместо Захарченко, и ведутся ли переговоры, Песков сказал: «Я не могу вам ответить на этот вопрос», передает РИА «Новости».

В то же время Песков подчеркнул, что убийство Захарченко не означает выход России из минского процесса.

«После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса», – сказал Песков, передает ТАСС.

Главу ДНР Александра Захарченко, погибшего 31 августа в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, похоронили в воскресенье. В Кремле заявили, что Захарченко был предательски убит, последствия будут неизбежными.