Основанный 200 лет назад Национальный музей Бразилии полностью сгорел в Рио-де-Жанейро, сообщают информационные агентства

Пожар произошел в воскресенье, пострадавших нет. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что «утрачены 200 лет работы, исследований и знаний», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

В музее хранилось свыше 20 млн экспонатов. Он был основан королем Португалии Жуаном VI в 1818 году.