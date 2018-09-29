Минфин составил прогноз курса рубля до 2035 года

К 2035 году курс рубля будет постепенно ослабевать по отношению к доллару, прогнозирует Министерство финансов.

В 2021 – 2025 годах курс рубля, по прогнозам, составит 66,4 рубля за доллар, в 2026 – 2030 годах – 71,1 рубля, а к 2035 году – 73,9 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, внесенный Минфином в Госдуму.

По данным Минфина, речь идет о номинальном курсе, ослабление которого связано с разницей в темпах роста цен в России и США.

При этом реальный эффективный курс рубля останется стабильным.

По прогнозам Минфина, инфляция в России до 2020 года составит 3,5%, затем зафиксируется на уровне около 4%.

Цена на нефть в целом будет стабильна. В Минфине считают, что в 2021 – 2025 годы баррель нефти марки Urals будет стоить 55,2 доллара, в следующие пять лет – 52,2 доллара, затем вырастет до 54,9 доллара.

В пятницу утром рубль стабилизировался к доллару и вырос к евро.

Deutsche Bank называл рубль одной из трех самых недооцененных валют в мире.