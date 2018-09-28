Утром в пятницу рубль стабилизировался к доллару и вырос к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, где европейская валюта упала почти до 1,16 доллара.

Курс доллара с расчетами «завтра» на 10.07 мск повысился на 1 копейку – до 65,63 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс евро снизился на 11 копеек – до 76,26 рубля.