Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют

Deutsche Bank назвал рубль одной из трех самых недооцененных валют в мире, отметив, что он является слабее «справедливого курса» на 15%.

Аналитики прогнозируют укрепление рубля. По их предположениям, российская валюта вернется к отметке в 60 рублей за доллар, пишет РБК.

В тройке лидеров среди недооцененных валют также оказались турецкая лира и колумбийский песо, которые слабее на 46,2% и 22,2%, соответственно.

В тройку самых переоцененных валют вошли чешская и южнокорейская кроны, а также тайский бат. Доллар США занял четвертое место с переоценкой около 7%.

Всего Deutsche Bank оценил 31 валюту. 10 из них оказались переоценены, а 21 – недооценена.