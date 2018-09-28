Маск отказался от сделки по делу о мошенничестве

Основатель Tesla Илон Маск в последний момент отказался от сделки с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, заподозрившей его в махинациях.

Согласно условиям сделки, Маск и Tesla должны были бы заплатить номинальный штраф, и ему даже не пришлось бы признавать вину, сообщает CNBC. Однако соглашение запретило бы Маску занимать должность директора Tesla в течение двух лет. Компании пришлось бы назначить двух новых «независимых» директоров.

Источники сообщают, что Маск отказался идти на сделку из-за нежелания вредить репутации, а также из-за того, что он хочет «быть честным с самим собой».

В Tesla заявили, что совет директоров полностью уверен Маске и его честности.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что Маск обвиняется в мошенничестве, против него подан иск в суд.

Напомним, Маска заподозрили в биржевых махинациях – утверждается, что он пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla, объявив публично о намерении сделать компанию полностью частной.