Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в мошенничестве

Основатель Tesla Илон Маск обвиняется в мошенничестве, против него подан иск в суд, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Комиссия предъявила ему обвинения по делу о серии «ложных и вводящих в заблуждение заявлений». В августе Маск заявил, что намерен «сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной», сообщает SEC.

Согласно иску, заявления Маска привели к «путанице и сбоям» на бирже и нанесли вред инвесторам, передает РИА «Новости».

Маск заявил, что «огорчен и разочарован» комиссией, обвинение он считает необоснованным.

«Целостность – самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом», – приводит его слова CNBC.