Лукашенко предложил создать генплан развития СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что у стран СНГ отсутствует общее видение и генплан развития Содружества, а также заявил, что до сих пор не удалось окончательно сформировать теоретическую модель и создать практическую стратегию экономической интеграции государств – членов организации.

Лукашенко на саммите глав стран СНГ в пятницу заявил, что «в рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии концепции дальнейшего развития», передает БелТА.

Президент Белоруссии предложил «поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок». Это, по его мнению, «может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках Содружества».

Необходимо также «разумно увязать это с разработкой Стратегии экономического развития СНГ на период после 2020 года».

Кроме того, Лукашенко предложил активизировать подготовку к подписанию обновленного меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ. Документ «позволит нашим партнерам по Содружеству оперативно и в полном объеме получать информацию о развитии евразийской интеграции, объективно оценивать перспективы наращивания сотрудничества по приоритетным направлениям».

Белорусский лидер считает также, что взаимодействие СНГ нужно синхронизировать с интеграцией в «Большой Евразии», в частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Так, «следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с экономическим поясом Шелкового пути».

Он отметил, что Минск «уже участвует в нем, развивая Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Лукашенко призвал к единству и совместным действиям внутри СНГ на фоне разрушения «с подачи Запада» сложившейся системы международной торговли. Он уверен, что «только сообща мы сможем успешно противостоять этим новым вызовам».

«С одной стороны, мы должны объединить усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке. С другой – активизировать взаимную торговлю и инвестиции, расширять промышленную кооперацию. В целом ответить консолидацией и повышением роли Содружества как регионального игрока», – подчеркнул президент Белоруссии.

Напомним, в пятницу в Душанбе проходит заседание совета лидеров государств СНГ.