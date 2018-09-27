Всемирный банк назвал условия предоставления гарантий Украине на 800 млн долларов

По словам директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, обязательным условием гарантий на 800 млн долларов для Киева от Всемирного банка является продолжение сотрудничества с МВФ.

«Мы стараемся получить эти деньги от рынков для Украины, чтобы поддержать реформы, которые сейчас внедряются. Чтобы мы могли двигаться с нашей гарантией, должна быть внедрена должным образом программа сотрудничества с МВФ», – передает ее слова УНИАН.

По ее словам, исполнительный директорат Всемирного банка ожидает положительного результата переговоров Украины с МВФ.

В августе сообщалось, что Всемирный банк по просьбе правительства Украины предоставит 650 млн долларов гарантии для привлечения на внешних рынках около 800 млн долларов.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд выдвинул Украине четыре условия, выполнение которых необходимо для выделения нового транша.