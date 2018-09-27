МВФ выдвинул четыре требования к Украине

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине четыре условия, выполнение которых необходимо для выделения нового транша, сообщают источники.

Украине и МВФ не удалось договориться о формате сотрудничества за время визита миссии фонда. Так как Украина не может выполнить программу расширенного сотрудничества, на переговорах обсуждалась возможность запуска короткой программы stand-by на 12-15 месяцев и на 5 – 6 млрд долларов, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

Целью программы stand-by, основанной в 1952 году, является преодоление кризисных явлений, удовлетворение потребностей страны в быстром финансировании и решение проблемы с проведением платежей.

По данным издания, стороны не смогли договориться и о новой программе. Представители МВФ потребовали поднять цены на газ для населения 23% от текущей цены. Также необходимо провести антикоррупционную реформу, реформировать государственную фискальную службу и принять сбалансированный бюджет.

«Если бы (премьер-министр Владимир) Гройсман решил газовый вопрос раньше, то сейчас никто не ждал финальной редакции бюджета-2019. Или же ждали бы, но уже для получения следующего транша», – сказал неназванный чиновник в украинском правительстве.

В МВФ и украинском минфине сообщили, что переговоры продолжаются.

На прошлой неделе заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован призывал Украину активнее проводить приватизацию.

Ранее стало известно, что одним из условий выделения транша МВФ стало принятие государственного бюджета на 2019 год.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщал о достигнутой с МВФ договоренности о постепенном повышении цен на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.