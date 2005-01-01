МВФ призвал Украину разрешить приватизацию всего

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован перечислил объекты, запрет на приватизацию которых Украине стоит отменить.

На Ukrainian Financial Forum 2018 в Одессе он заявил: «Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? Кто сказал, что государство должно выдавать справки?» – передает «Укринформа».

Он посоветовал Киеву посмотреть на пример других стран, в которых, по его словам, запрещенные на Украине к приватизации объекты успешно функционируют в частной собственности. Так, по мнению Рашкована, существуют примеры успешной работы таможни в частной собственности.

Заместитель исполнительного директора МВФ считает, что не должно быть «даже маленького списка» запрещенных к приватизации объектов.

Напомним, Украину уже вынудили отмененить мораторий на вывоз леса в ЕС.