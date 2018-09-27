Ассанж назначил нового главреда WikiLeaks

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил новым главным редактором портала исландского журналиста Кристина Храфнссона, который ранее занимал пост официального представителя организации.

В Twitter-аккаунте WikiLeaks говорится, что «в связи с чрезвычайными обстоятельствами, когда Джулиан Ассанж в течение шести месяцев находится в изоляции (не считая визитов адвокатов) и самовольном заключении в посольстве Эквадора, Ассанж назначил Кристина Храфнссона главным редактором», передает РИА «Новости».

При этом Ассанж «продолжит занимать пост издателя WikiLeaks».

Отмечается, что Храфнссон занимал пост официального представителя сайта с 2010 по 2016 годы, а после курировал в организации ряд проектов, связанных с юриспруденцией.

Ранее сообщалось, что Эквадор намеревался назначить Ассанжа советником посольства в Москве.