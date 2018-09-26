Лавров заявил о деградации ситуации в ОЗХО

Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о деградации обстановки в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По его мнению, это происходит в связи с попытками западных стран навязать ей функции поиска и установления виновных, передает ТАСС.

«Деградирует ситуация в ОЗХО, где наши западные коллеги стремятся навязать ее Техническому секретариату так называемые атрибутивные функции, грубо нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) и вторгаясь в прерогативы Совета Безопасности», – сказал Лавров на заседании, посвященном вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

Напомним, что ОЗХО критиковали и раньше. Российское посольство в Гааге высказалось по поводу действий Организации относительно Сирии, а через некоторое время Россия обвинила Британию в стремлении политизировать ОЗХО в ущерб репутации.

Ранее ОЗХО опубликовала предварительный доклад по химической атаке в сирийской Думе. Газета ВЗГЛЯД анализировала этот документ подробно.