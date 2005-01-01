Прилепин огорчился за Гребенщикова

«Борису Гребенщикову 65 лет, и периодически создается впечатление, что человек, написавший множество великих песен, вообще еле думает, с трудом», – заявил писатель Захар Прилепин, комментируя байку о шутке про Сталина.

Писатель раскритиковал музыканта за отсутствие критичности мышления на своей странице «ВКонтакте».

«Рэпер Рич очаровательно подцепил известного музыканта Бориса Гребеншикова. БГ: «...у моей мамы в параллельном классе на выпускном вечере мальчик пошутил про Сталина и весь класс отправили в Сибирь, в лагеря. Это был 37-й год. Только трое вернулись домой живыми. За шутку, понимаете, отправили в лагеря и большую часть – погубили?» Рич: По моим скромным подсчетам, если учитывать дату рождения Людмилы Харитоновны Гребенщиковой (1929 г.), к моменту этого ужасного события (1937 г.) ей было семь лет, а во столько, как известно, из школы не выпускаются и уж тем более не едут в Сибирь», – заявил Прилепин, уточнив, что идиотскую байку о том, как весь класс уехал в лагеря за шутку про Сталина, он читал еще в книжке мамы БГ про БГ. «И у мамы класс расстреляли, весь».

«У подобных людей – и это очень мягко сформулировано – совершенно некритическое мышление. Гребенщикову 65 лет, и периодически создается впечатление, что человек, написавший множество великих песен, вообще еле думает, с трудом», – считает писатель.

Позже Прилепин уточнил, что огорчается неразумностям, которые произносит Гребенщиков, не потому, что он ему не нравится.

«Я огорчаюсь этим неразумностям, потому что я знаю 99% его песен наизусть, и слушаю их 30 лет (о, кстати, юбилей в этом году), и они мне, представьте, не надоели. Это как если крестного отца увидеть дурного и голого», – подытожил Прилепин.

Ранее Прилепин объяснил БГ разницу между Россией и Англией.