Памфилова призвала Зимина обосновать отказ от участия во втором туре выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала действующего главу Хакасии Виктора Зимина, отказавшегося от участия во втором туре губернаторских выборов, обосновать свое решение.

Памфилова заявила на заседании комиссии, что «любой, кто принимает такое решение, должен обосновать причины и аргументы», передает ТАСС.

Она пояснила, что на проведение выборов тратятся «большие госсредства», и «есть основания востребовать», если причина отказа от выборов неуважительная, «чтобы финансирование проходило за счет отказывающейся стороны».

Глава ЦИК отметила, что Зимин «буквально в самый последний момент» отказался от участия во втором туре выборов. Причина тому – состояние здоровья, «но логично было бы предположить, раз здоровье не позволяет участвовать во втором туре, то, наверно, оно не позволяет продолжать сейчас исполнять обязанности руководителя региона до выборов», передает РИА «Новости».

«Но ситуация такова, как она есть и в этой ситуации у нас намечено повторное голосование на 7 октября», – добавила она.

Памфилова рассказала также, что ЦИК зафиксировал попытки «недобросовестного применения административного ресурса» в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября, однако совместными усилиями комиссии, «большого количества наблюдателей» и представителей СМИ их удалось отразить и не допустить нарушений.

В целом же второй тур выборов в регионе прошел спокойно и «максимально открыто», «итоги достоверны, кампания была довольно чистой».

Кроме того, ни одно нарушение в ходе второго тура выборов в Хабаровском крае не подтвердилось. Всего поступило девять жалоб «по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства».

При этом по двум эпизодам, связанным с нарушениями при проведении агитации, в данный момент проверку проводят правоохранительные органы.

Напомним, второй тур выборов губернатора в Хакасии перенесли на 7 октября из-за того, что действующий глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

На пост главы региона претендуют кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов.

По итогам второго тура выборов главы Владимирской области победу с результатом в 57,03% голосов одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

В Хабаровском крае, также по итогам второго тура, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов, опередив Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.