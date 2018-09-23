В Белоруссии заявили о взаимодействии с Россией по безвизу для иностранцев

Глава департамента МВД Белоруссии по гражданству и миграции Алексей Бегун заявил, что правоохранительные органы республики находятся в тесном взаимодействии с российской стороной по вопросам 30-дневного безвизового въезда в страну иностранных граждан.

По словам Бегуна, Белоруссия прилагает «очень большие усилии» по выявлению нелегальных мигрантов и каналов нелегальной миграции, предпринимает профилактические и организационные меры, чтобы минимизировать риски, передает ТАСС.

«Взаимодействуем с нашими российскими коллегами, чтобы снять их снять озабоченность по поводу возможности проникновения этой категории лиц (которым запрещен въезд в Россию) в Российскую Федерацию», – заявил Бегун в эфире телеканала ОНТ.

Он утверждает, что МВД Белоруссии «постоянно мониторит миграционный поток, и определенная либерализация [визового режима] не привела к росту преступности».

Напомним, в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко резко увеличил срок безвизового пребывания иностранцев в республике. В Минске утверждают, что налаживание отношений с США и Евросоюзом якобы не будет происходить в ущерб России.

Более того, в октябре-ноябре 2018 года в Белоруссии вступит в силу соглашение о безвизовом въезде для граждан Китая.